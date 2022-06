Die Erfolge fuhren die Olympiasieger Tatjana Hüfner (Oberwiesenthal) und Felix Loch sowie dessen Berchtesgadener Kollegen Tobias Wendl/Tobias Arlt in der Doppelsitzer-Konkurrenz ein. Zum Abschluss gab es für das Quartett dann noch den Sieg in der Team-Staffel. Die deutschen Frauen und Männer waren in den Einsitzer-Konkurrenzen jeweils vierfach vorn.