Kristine Hegland erzielte im Duell der nordischen Teams in der 26. Spielminute die norwegische Führung. Margret Vidarsdottir traf kurz vor Schluss (86.) per Foulelfemeter. Anschließend bestritt Titelverteidiger Deutschland sein Auftaktmatch in Växjö (20.30 Uhr) gegen die Niederlande.