Beim Turnier in Sögel sicherte sich das Team von NFV-Trainer Thorsten Westenberger den Titel nach einem mit 4:1 erfolgreichen Elfmeterschießen im End-spiel gegen Schleswig-Holstein. Dritter wurde die Mannschaft aus Bremen, die im kleinen Finale Hamburg ebenfalls im Elfmeterschießen mit 6:4 (1:1) bezwang.

Mit einem 4:0-Erfolg (2:0) im Halbfinale über Hamburg hatte die haushoch überlegenen Niedersachsen die Weichen für den späteren Turniersieg gestellt. Mit gutem Pass- und Kombinationsspiel ließ die NFV-Auswahl dem überforderten Gegner keine Chance. Die Tore zum auch in dieser Höhe verdienten Sieg erzielten Franziska Knopp (18. und 22. Minute), Katharina Heuerding (42.) und Tanja Baumann (58.). Westenberger freute sich, dass deutlich erkennbar war, dass sein Team Ende Juli bei einem einwöchigen Trainingsaufenthalt in Polen intensiv an der Abstimmung von Laufwegen gearbeitet hatte.

Endspielgegner der NFV-Auswahl war das Team aus Schleswig-Holstein, das sich im Halbfinale mit 1:0 gegen Bremen durchgesetzt hatte. Niedersachsen knüpfte zunächst nicht an die gute Leistung vom Hamburg-Spiel an, leistete sich einige Flüchtigkeitsfehler und erlaubte Schleswig-Holstein im ersten Spielabschnitt die besseren Einschussmöglichkeiten.

'"'Da war bei uns durchaus ein Schuss Überheblichkeit dabei'"', ärgerte sich Thorsten Westenberger. Nach dem Wechsel steigerte sich sein Team, angetrieben vor allem von Jana Bruns. Niedersachsen war spielbestimmend, ohne jedoch die notwendige Durchschlagskraft zu entwickeln. '"'Das ist unser großes Manko. Es fehlt uns an Torgefährlichkeit'"', weiß Westenberger um die Schwäche seiner Auswahl. Die zeigte sich indes zumindest im Elfmeterschießen treffsicher und konnte sich zudem auf Torfrau Marie Weitemeier verlassen. Während Katharina Heuerding, Alexandra de Nuzzo, Kristin Demann und Tanja Baumann sicher für Niedersachsen verwandelten, zielten die Schleswig-Holsteinerinnen schlechter. Ein Schuss ging über das NFV-Gehäuse, einmal parierte Weitemeier. Am Ende stand es 4:1 für den verdienten Turniersieger aus Niedersachsen.

Nächste Aufgabe für die NFV-Juniorinnen der Jahrgänge 91/92 ist das Länderpokalturnier des DFB vom 29. September bis 3. Oktober in Duisburg-Wedau.