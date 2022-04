Default Bild FOTO: Archiv Sport Neue Young Dragons um NBBL-Ticket 18.06.2008, 22:00 Uhr

Während Thorsten Leibenath erst angefangen hat, das neue Profiteam der Artland Dragons zusammenzustellen, hat Jakob Møller die Mannschaft der Young Dragons bereits komplett und seit vier Wochen für die neue Saison trainiert. Aus gutem Grund, denn am Samstag (16 Uhr gegen Bremen) und Sonntag (11 Uhr gegen Magdeburg, 16 Uhr gegen Bremerhaven) greifen die Quakenbrücker in der Artland-Arena beim Relegationsturnier nach einem Ticket für die neue Saison in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL).