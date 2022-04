Der VfL ist mit einem Organisationsteam von 50 Helfern im Einsatz. Der Lauftreff soll genutzt werden, die Organisation weiter zu verbessern, um für die vom Niedersächsischen Leichtathletik-Verband für das Jahr 2008 an den VfL vergebene Austragung der Landesmeisterschaft im Halbmarathon gut gerüstet zu sein.

Der Volks- und Straßenlauf der Lingener Runde 2007 am 7. Oktober mit Start und Ziel am Sportzentrum Darme konzentriert sich auf vier Läufe mit den Distanzen 5, 10 und 21,1 km (Halbmarathon) sowie 21,1 km für die Inlineskater. Das Gesamtprogramm wird in einem Zeitraum von 10 bis 14 Uhr abgewickelt. Die Laufstrecken, flache Rundkurse auf asphaltierten, verkehrsfreien Straßen und Radwegen sind nach den neuesten Richtlinien das DLV und AIMS/IAAF vermessen.

Startzeiten und Wertung: 10 Uhr: 10 km für Männer, Frauen, Senioren/innen, Jugend A+B ab Jahrgang 1991; Wertung nach Durchlaufzeiten für Einzel- und Mannschaftswertung mit Altersklassen. Sonderwertung für die 1. Stadtmeisterschaft der Lingener Betriebssportmannschaften. Es sind mehrere Mannschaften, zu denen jeweils mindestens drei Aktive gehören müssen, pro Betrieb möglich. Wertung nach Durchlaufzeiten. 11 Uhr: 21.1 km für Inliner Männer, Frauen, weibliche und männliche Jugend. 11.05: 21,1 km für Männer, Frauen, Senioren/Innen. 11.10 Uhr: 5 km für Schüler/Innen A+C, Jugend A+B ab Jahrgang 1997, Männer und Frauen. Inliner sind startberechtigt nur mit Helm und ab Jahrgang 1991.

Anmeldung: Per Internet unter www.lingener-run.de, www.vfl-lingen.de oder an Axel Hecht, Zum Neuen Hafen 14, 49808 Lingen, Fax 0941/5992 oder 53561. Meldeschluss am 4. Oktober. Gebühren: 5 km 4 Euro, 10 km 6 Euro, 21,1 km 8 Euro. Nachmeldung bis maximal 45 Minuten vor dem Start des jeweiligen Laufes möglich. Nachmeldegebühr 1 Euro.