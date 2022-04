Je vier Titel gingen an die derzeitigen Aushängeschilder des emsländischen Schwimmsports, Middendorf und Raad. Beide sicherten sich die offene Meisterschaften über 50 Meter Freistil (26,59/24,39 Sek.), Rücken (30,14/29,07 Sek.) und Schmetterling (29,52/26,80 Sek.) sowie 100 Meter Lagen in 1:09,20 und 1:02,27 Minuten. Dabei sorgte Middendorf über 50 Meter Rücken mit 773 Punkten für die beste Leistung der vom Schwimmclub Twist ausgezeichnet ausgerichteten Wettkämpfe. Mit dem zweitbesten Resultat wartete die 14-jährige Julia Klumpe (Sigiltra Sögel) auf. Sie holte sich in Abwesenheit der amtierenden Meisterin, Nicole Heidemann (TV Meppen), den Titel über 50 Meter Brust in neuer Vereinsrekordzeit von 34,53 Sekunden und katapultierte sich auf Platz eins der deutschen Jugendbestenliste.