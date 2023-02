Mark Cavendish (l) tritt auf der Zielgeraden in Brive-la-Gaillarde mächtig in die Pedalen. Foto: Guillaume Horcajuelo up-down up-down Sport Nach Pyrenäen: Cavendish feiert «Wahnsinns-Sieg» 20.07.2012, 20:04 Uhr

Nach seinem phänomenalen Zielsprint in Brive-la-Gaillarde brüllte Mark Cavendish den Frust der ersten Tour-Wochen sowie der jüngsten Kletterstrapazen heraus. Der Radstar von der Isle of Man feierte am Freitag seinen 22. Etappensieg bei der wichtigsten Rundfahrt des Jahres.