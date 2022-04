Mission Achtelfinale: Trio will in Europa bleiben

Das prestigeträchtige deutsch-niederländische Doppel-Duell geht dabei in die zweite Runde: Der HSV will beim PSV Eindhoven ein 1:0 aus dem Hinspiel verteidigen. Werder braucht dagegen nach einem 0:1 gegen FC Twente Enschede vor heimischen Publikum einen Sieg. Wolfsburg will gegen den spanischen Club FC Villarreal seine gute Ausgangsposition aus dem ersten Vergleich (2:2) nutzen, um im internationalen Geschäft zu bleiben.

HSV-Trainer Bruno Labbadia musste schon vor der Abreise nach Eindhoven eine bittere Nachricht verkraften: Ruud van Nistelrooy fällt gegen seinen Ex-Verein aufgrund einer Muskelverhärtung aus. «Ich wäre sehr gerne dabei gewesen», sagte der 33 Jahre alte Torjäger, der für den PSV 62 Tore in 67 Partien erzielte. «Aber wir wollen kein Risiko eingehen.» Zudem blieb Marcell Jansen wegen eines Magen-Darm-Infekts in Hamburg, Kapitän David Jarolim sitzt seine Gelbsperre ab. Hoffnungsträger Zé Roberto nimmt dagegen wieder einen der beiden Plätze im defensiven Mittelfeld ein. Der spielstarke Antreiber bekräftigte noch einmal das große Saisonziel des HSV: «Wir wollen nicht nur die nächste Runde erreichen, sondern am 12. Mai das Finale in unserer Arena spielen.» Ins Endspiel will auch Werder Bremen - so wie im vergangenen Jahr. Allerdings müssen Frings, Mertesacker und Co. nach der 0:1-Schlappe in Enschede um das Weiterkommen bangen. Um ins Achtelfinale einzuziehen, braucht Werder im Rückspiel kein «Wunder von der Weser», sondern einfach einen souveränen Heimsieg. «Ich denke, dass wir das Ergebnis umdrehen können», sagte Torhüter Tim Wiese optimistisch. «Wir sind die bessere Mannschaft.» In der Bundesliga haben die Bremer zuletzt gegen Leverkusen Leidenschaft und Moral bewiesen. «Da war richtig Feuer unterm Dach», lobte Schaaf, der auf den gesperrten Aaron Hunt verzichten muss. Zwar sei seine Mannschaft «noch nicht ganz auf dem Niveau, das wir uns vorstellen», jedoch sah Werders Coach gute Ansätze. Für die Partie gegen das Team des ehemaligen englischen Nationaltrainers Steve McClaren forderte Schaaf: «Wir müssen entschlossener spielen.» Die andere grün-weiße Mannschaft aus dem Norden hat ihre Aufgabe im Hinspiel besser gelöst. Der VfL Wolfsburg hat nach dem 2:2 beim FC Villarreal gute Chancen auf die nächste Runde. «Wir haben sowohl in der Europa League als auch in der Bundesliga Rückstände aufgeholt, daraus sollten wir Kraft und Zuversicht ziehen», erklärte Trainer Lorenz-Günther Köstner.