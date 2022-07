Kein Wunder, dass Englands Premierminister David Cameron zu den ersten Gratulanten des Wahl-Amerikaners gehörte, der mit seiner Frau und den beiden Kindern Leo und Charlotte seit Jahren in Orlando lebt. Durch den Coup verbesserte sich Rose auch in der Weltrangliste um zwei Plätze auf Rang drei hinter Tiger Woods (USA) und Rory McIlroy (Nordirland), die beim zweiten Major des Jahres beide enttäuschten.

Rose kam mit den schwierigen Bedingungen von allen am besten zurecht. Mit einer Par-Runde und dem Gesamtergebnis von 281 Schlägen verdiente sich der 32-Jährige den größten Erfolg seiner Laufbahn und den Siegerscheck über 1,44 Millionen Dollar. «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung», sagte Rose und widmete den Sieg seinem 2002 an Leukämie gestorbenen Vater Ken. Rose ist der erste Engländer nach Tony Jacklin vor 43 Jahren, der die US Open gewinnen konnte und er ist der erste Engländer, der seit Nick Faldos Masters-Triumph 1996 wieder einen großen Titel holte.

Ungläubig feierte Rose bei den 113. US Open in Ardmore/Pennsylvania seinen ersten Triumph bei einem Major und widmete den unerwarteten Sieg seinem verstorbenen Vater. Publikumsliebling Mickelson konnte über die erneute Enttäuschung nur bitter lächeln, wahrte aber wie immer die Fassung. Zum sechsten Mal in seiner Karriere wurde er Zweiter beim schwersten der vier Golf-Majors. Die zahlreichen Mickelson-Fans weinten - kurz zuvor hatten sie zum 43. Geburtstag des Kaliforniers noch lautstark «Happy Birthday» angestimmt.

Den Branchenführern hatte der fast unbezwingbare Platz gründlich die Laune verdorben. Woods schüttelte nur noch den Kopf und landete mit zwölf Schlägen Rückstand auf Rose auf Rang 32. McIlroy ließ seine ganze Wut an seinem Arbeitsgerät aus. Als sein Ball zweimal im Wasser landete, verbog er seinen Schläger so stark, dass er nicht mehr zu benutzen war. Platz 41 war am Ende die Quittung für McIlroy.

Auch für Martin Kaymer und Marcel Siem war die Dienstreise nach Ardmore eine herbe Enttäuschung. Abgeschlagen landeten die beiden deutschen Hoffnungsträger mit je 299 Schlägen auf dem geteilten 59. Rang und bestiegen gefrustet den Flieger Richtung München. Dort soll in dieser Woche bei der 25. BMW Open alles besser werden. «Schauen wir mal, was passiert», sagte Kaymer. «Ich erinnere mich noch an die sensationelle Atmosphäre bei meinen Sieg 2008, die deutschen Flaggen auf der Tribüne an der 18. Unglaublich.» Ein Turniersieg täte dem 28-Jährigen unglaublich gut - Kaymer ist in der Weltrangliste inzwischen auf Position 35 abgerutscht.