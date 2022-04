Kaymer gewann in dieser Saison vier Turniere, darunter bei der US-PGA Championship seine erste Major-Veranstaltung. Es ist das erste Mal, dass zwei Spieler gemeinsam ausgezeichnet wurden. Bereits zum dritten Mal in Folge wurde Altmeister Bernhard Langer auf der US-Championstour der Senioren zum Spieler des Jahres gekürt.

«Es war ein großartiges Jahr für mich und diese Trophäe ist der perfekte Abschluss», sagte Kaymer. Mit 4,461 Millionen Euro gewann der Weltranglisten-Dritte aus Mettmann 2010 als zweiter Deutscher nach Bernhard Langer die europäische Geldrangliste. McDowell erspielte im selben Zeitraum insgesamt 3,897 Millionen Euro. Die beiden Golfer holten Anfang Oktober in Wales gemeinsam den Ryder Cup nach Europa und lieferten sich beim «Race to Dubai» ein Kopf-an-Kopf- Rennen um den Jackpot. Erst beim letzten Turnier der Serie entschied Kaymer das Duell für sich und strich für den Gesamtsieg rund 1,1 Millionen Euro ein.

«Es ist eine Ehre diesen Preis mit einem Spieler von Martins Kaliber zu teilen», sagte McDowell, der 2010 ebenfalls seinen ersten Major-Titel holte. Erst am 5. Dezember hatte der Weltranglisten-Siebte bei einem Einladungsturnier in Kalifornien triumphiert. Dabei machte er am Schlusstag vier Schläge auf Tiger Woods gut und bezwang den Superstar anschließend im Stechen.

Langer war in dieser Saison mit fünf Turniersiegen noch erfolgreicher als Kaymer. Der 53-jährige Anhausener konnte auf der Senioren-Tour sogar zwei Major-Turniere für sich entscheiden. «Ich bin gesegnet mit Gesundheit und einem guten Spiel», sagte Langer. In der Geldrangliste verwies er mit 2,648 Millionen Dollar Prämien seinen größten Konkurrenten Fred Couples (2,344/USA) auf Rang zwei.