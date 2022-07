Als der am Samstag verletzt fehlende Marin vor drei Jahren zu Werder kam, galt der 8,5-Millionen-Einkauf als weitere Investition in eine glorreiche Zukunft. Doch der Offensivspieler dribbelte sich zu oft fest, entwickelte sich nicht weiter - genau wie die Mannschaft versank er im Mittelmaß. Jetzt bringt er immerhin noch einmal geschätzte acht Millionen Euro in die Kasse und entlastet zudem durch das eingesparte Gehalt den Etat. «Finanzielle Erwägungen haben sicher eine Rolle gespielt», sagte Clubchef Klaus Allofs über den Transfer. Es dürfte für längere Zeit die letzte große Einnahme sein.

So war es nur aus finanzieller Sicht für Werder ein gutes Wochenende. «Wir haben immer gesagt, dass wir uns damit auseinandersetzen, wenn ein Spieler ein gutes Angebot bekommt, das auch für Werder interessant ist», sagte Allofs. Der 23 Jahre alte Marin soll einen Fünfjahresvertrag bei den Londonern erhalten.

«Ich freue mich natürlich sehr auf die Aufgabe Premier League bei einem so etablierten Club», ließ Marin mitteilen. Dass sich ein Verein fand, der so viel Geld für ihn zahlt, ist überraschend, denn Marins sportliche Entwicklung lässt sich daran ablesen, dass er sein bisher letztes Spiel im DFB-Trikot am 17. November 2010 beim 0:0 in Schweden absolvierte und bei den EM-Planungen keine Rolle spielt.

Die Erwartungen konnte der Millionen-Einkauf nie erfüllen, und er steht damit nicht allein. Noch mehr gilt das für die sündhaft teuren Brasilianer Carlos Alberto und Wesley, die den Verein längst verlassen haben, sowie Marko Arnautovic, für den sich wohl kaum ein zahlungswilliger Abnehmer finden wird. Sie alle stehen für die gescheiterte Einkaufspolitik der zurückliegenden Jahre.

«Ich will das nicht so negativ sehen», kommentierte der Werder-Chef Marins Entwicklung. «Die Zeit des Umbruchs hat es für ihn nicht einfacher gemacht.» Werder Bremen, das hat die Niederlage in Wolfsburg noch einmal deutlich gemacht, benötigt einen radikalen Schnitt. «Wir werden versuchen, diese Dinge zu verändern und den Umbruch weiter zu gestalten», sagte Allofs.