Nun lernten die beiden Idealisten eine neue Form des Lohns kennen: Beim "Dankeschön-Wochenende" des Niedersächsischen Fußball-Verbandes in der Sportschule Barsinghausen kamen Rietenbach und Gnewuch gemeinsam mit ihren Ehefrauen und 45 anderen Paaren in den Genuss von drei erlebnisreichen Tagen. Neben der Ehrung durch den NFV-Präsidenten Engelbert Nelle bildeten der Besuch des Bundesligaspiels VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart (1:5) und ein Plausch mit der deutschen Torwartlegende Hans Tilkowski die Höhepunkte beim Aufenthalt im schmucken Hotel Fuchsbachtal. Verdient hatten sich die beiden Idealisten ihre Belohnung allemal: Während sich der 45-jährige Gnewuch in Pye als sozial engagierter Fußballobmann, Turnierorganisator und Initiator verscheidener Aktionen unschätzbare Verdienste erworben hat, engagierte sich Rietenbach in Schledehausen als Jugendtrainer und in verschiedenen Vorstandsämter. Über die Vereinsgrenzen hinaus hat sich der 49-Jährige durch seinen Einsatz als Schiedsrichter und in den Jugendausschüssen von Kreis und Bezirk einen Namen als kompetenter Fußballfachmann erworben. Besonders positiv ist zu bewerten, dass sich beide Kreissieger mit großem Einsatz auch für Behinderte stark gemacht haben. Bleibt zu hoffen, dass sich die beiden Vorbilder weiter so engagieren wie bisher, denn das "Dankeschön-Wochenende" war keineswegs als Abschiedsgeschenk gedacht, wie der Bezirks-Ehrenamtsbeauftragte Helmut Buschmeyer betont. Wohl aber als Anreiz für viele Vereinsmitarbeiter (und natürlich auch für die, die es noch werden wollen), den Beispielen von Rietenbach und Gnewuch zu folgen.