Das erneute Verletzungspech seines «Leaders» erlebte Löw aus nächster Nähe mit. Vor den Augen des Bundestrainer humpelte Schweinsteiger am Dienstagabend beim 1:1 des FC Bayern in Freiburg vorzeitig vom Rasen. Der Mittelfeldchef hat zwar nur eine Stauchung und Kapselzerrung am Sprunggelenk seines rechten Problemfußes erlitten, wie eine Untersuchung am Mittwoch ergab. Trotzdem ist seine Teilnahme an den Länderspielen ungewiss. Zumal Schweinsteiger am Freitagabend in Prag womöglich angeschlagen für die Bayern das Supercup-Finale gegen den FC Chelsea bestreiten könnte.

Löw erhielt zudem eine schlechte Nachricht aus London. Der gerade in Form gekommene Lukas Podolski zog sich beim Einzug des FC Arsenal in die Champions-League-Gruppenphase eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu. «Podolski wird mindestens 21 Tage ausfallen», berichtete Arsenals Teammanager Arsène Wenger.

Nach dem am Rücken verletzten Dortmunder Ilkay Gündogan muss Löw damit auch Podolski fix von seiner Kaderliste für die Punktspiele am 6. September in München sowie vier Tage später in Torshavn streichen. Fraglich ist auch Marcell Jansen. Der Abwehrspieler fällt wegen eines schmerzhaften Zehenbruchs womöglich auch für das Bundesligaspiel des Hamburger SV gegen Eintracht Braunschweig aus. Auch Sami Khedira musste zuletzt bei Real Madrid wegen einer Knieprellung pausieren.

Die Rückkehr von Schweinsteiger wäre Löw beim Endspurt in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien besonders wichtig. Beim 3:3 im Testspiel vor zwei Wochen gegen Paraguay in Kaiserslautern hatte er auf den Mittelfeldspieler noch verzichtet, weil diesem nach einer im Juni durchgeführten Operation am rechten Fuß noch die Fitness fehlte. Gerade gegen Österreich soll mit Schweinsteiger wieder mehr Stabilität in die löchrige Defensive kommen. «Er ist eine Leader-Figur», äußerte Löw über Schweinsteiger. Seit der EM 2012 hat dieser nur drei Länderspiele bestreiten können.

Ohne Gündogan und Schweinsteiger wäre der Platz neben dem wohl einsatzfähigen Khedira auf der Doppel-Sechs vakant. Gegen Paraguay konnte sich der Leverkusener Lars Bender als Einwechselspieler empfehlen. Außerdem wird der Münchner Toni Kroos nach der Geburt seines Sohnes zurückkehren. Jungstar Mario Götze könnte erstmals als Bayern-Spieler eingeladen werden. In Topform ist der Offensivspieler nach seiner langwierigen Verletzung aber noch nicht.