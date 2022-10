Überraschend war, wie klar die Emsländer ihre Gegner aus Rinteln, Hannover, Wolfsburg, Wiepenkathen und Gifhorn dominierten. Lediglich der TSC Göttingen um ihren ehemaligen Bundesliga-Spieler Bastian Grönefeld konnte den Blau-Weißen nach den Einzeln ein 3:3 abnehmen. In den Doppeln sah alles nach einem Lingener Erfolg aus, jedoch musste das Spiel wegen Dunkelheit abgebrochen werden.

Da sich die Göttinger eine unerwartete Niederlage beim TC RW Rinteln leisteten, mussten die Emsländer zur Fortsetzung nicht mehr antreten und sicherten sich somit den bisher größten Erfolg für das emsländische Herrentennis.

Nicht nur die gute Form, sondern auch die große mannschaftliche Geschlossenheit durch die Tatsache, dass die Mannschaft seit Jahren nahezu unverändert antritt, zählten zu den Garanten für diese Leistung. Thomas Abrams, Daniel Bojer, Stefan Went, Carsten Gröger, Florian Gebkenjans, Christian Rohling und Johannes Spille sind allesamt Spieler aus der Region, und der Verein verzichtet auf den Einkauf ausländischer Spieler, wie es in der Spielklasse oft üblich ist.

Umstrukturierungen in der Tennis-Bundesliga lassen für die Meister aus vier Verbänden (Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein) nur einen Platz in der Nordliga zu. Daher steht am Sonntag um 13 Uhr das erste Relegationsspiel gegen den SV Louisenlund aus Schleswig-Holstein an. Dabei hofft die Mannschaft auf Unterstützung, denn in den Reihen der Holsteiner steht mit Sebastian Schulz immerhin die Nr. 86 des deutschen Herrentennis. Allerdings gehen die Lingener mit viel Selbstvertrauen in die Partie. ,,Nach dem bisherigen Saisonverlauf haben wir nichts mehr zu verlieren“, sagt Kapitän Daniel Bojer.