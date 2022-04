Mannschaft: Improvisieren musste Trainer Branko Dragutinovic von Beginn an, nie konnte er längere Zeit auf dieselbe Mannschaft bauen. Sebastian Niebur fiel verletzungsbedingt früh aus, André Beyer wechselte im Winter zum TuS Lingen, und Christoph Tallen spielte in der Rückserie, ebenfalls wegen einer hartnäckigen Verletzung, wochenlang nicht. Hinzu kam, dass Torjäger Andreas Hüring beruflich oft fehlte. Aus der personellen Not heraus wurde Frank Keller reaktiviert, und mit Beginn der Rückserie stieg auch Jürgen Dickmännken wieder in den Trainings- und Spielbetrieb ein.