Auf der aktuellen Liste des Weltverbandes IAAF stehen 265 Namen von Athleten, die wegen Dopings suspendiert oder gesperrt sind. Nach einer Doping-Welle in Russland droht nun auch der Türkei ein Massenausschluss seiner Sportler von den Weltmeisterschaften vom 10. bis 18. August in Moskau: Spekulationen über 30 positiv getestete türkische Leichtathleten kursieren in der Szene. Allein acht der Ertappten sollen bei der Team-EM im Juni in Gateshead am Start gewesen sein.

IOC-Präsident Jacques Rogge und die IAAF wollen von einer tiefen Vertrauenskrise in der Leichtathletik weiter nichts wissen. Beide Organisationen werteten den neuen Dopingskandal als Fahndungserfolg. «Natürlich kann der Kampf gegen Doping nie ganz gewonnen werden», betonte Rogge, «aber diese Fälle unterstreichen einmal mehr, den starken und intelligenten Kampf, den das IOC und seine Partner aus der olympischen Bewegung gegen Doping kämpfen.»

Der IAAF-Vizepräsident Sebastian Coe versprach, «den Fuß nicht vom Gaspedal» beim Anti-Doping-Kampf zu nehmen. «Wir können es uns nicht erlauben, diesen Krieg zu verlieren», stellte der Cheforganisator der Olympischen Spiele in London klar, «lieber nehmen wir solche Peinlichkeiten wie bei diesen Geschichten in Kauf als den Verfall des Sports zu einem Punkt, an dem niemand mehr den Athleten vertraut.»

Dass auch auf Deutschland zeitnah wieder ein Doping-Skandal zukommen wird, befürchtet der Sportmediziner Perikles Simon. «Wenn die Verfahren ernsthaft umgesetzt würden, würde ich sagen: Es ist nur eine Frage der Zeit», sagte der Dopingforscher aus Mainz der «Berliner Morgenpost» (Dienstag).

Trotz der spektakulären Dopingfälle des US-Sprinters Tyson Gay und Asafa Powell sowie weiterer vier jamaikanischer Leichtathleten hält das ZDF an der geplanten WM-Berichterstattung aus Moskau fest. «Wir werden noch aufmerksamer und genauer hinschauen, aber über einen Ausstieg aus der Leichtathletik-Berichterstattung denken wir momentan nicht nach», sagte ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz.