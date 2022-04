Der 1. FC Köln hat Tabellenführer SpVgg Greuther Fürth die ersten Punkte abgejagt. Die Rheinländer stoppten den Siegeszug der Franken mit einem 0:0 im Spitzenspiel vor 13 770 Zuschauern in Fürth. Mit 13 Punkten werden die Fürther aber auch nach dem 5. Spieltag weiter an der Spitze stehen. Köln liegt nach wie vor sechs Zähler hinter Platz eins.

Aufatmen bei Marco Kurz, Dämpfer für den Karlsruher SC: Durch ein spätes Gegentor zum 1:1 (0:0) beim SV Sandhausen hat der Aufsteiger aus Baden den Sprung auf Rang zwei verpasst.

Richtig heftig erwischte es Energie Cottbus, das bei Erzgebirge Aue 1:2 (1:0) verlor. Den ersten Sieg feierte am Freitag der FC Ingolstadt: Das Team von Trainer Kurz bezwang Arminia Bielefeld mit 3:2 (0:1) und sammelte damit die ersten Punkte im Unterhaus.

Eine Woche nach der unglücklichen Niederlage gegen Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth sah es für Aufsteiger Karlsruhe lange nach dem dritten Auswärtssieg aus. Ausgelassen durfte Trainer Markus Kauczinski den Treffer von Dimitri Nazarov (57. Minute) bejubeln. Florian Hübner verhinderte aber noch den dritten Auswärtssieg des Aufsteigers (88.).

Im Erzgebirge lief zunächst auch für Cottbus alles nach Plan. Routinier Ivica Banovic brachte die Gäste per Foulelfmeter (22.) in Front. Doch in Halbzeit zwei drehte Aue die Partie: Mann des Abends war Doppeltorschütze Arvydas Novikovas (47./77.). Cottbus verlor nicht nur das Spiel, sondern auch zwei Spieler. Torjäger Boubacar Sanogo (80./Tätlichkeit) sah ebenso Rot wie Alexander Bittroff (86./Notbremse). «Solche Dinge dürfen einem gestandenen Profi nicht passieren», schimpfte Energie-Coach Rudi Bommer im TV-Sender Sky.