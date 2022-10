Nach der Belastung vom Mittwoch ordnete Trainer Heiner Bültmann gestern neben dem obligatorischen Videostudium des Gegners nur eine Regenerationseinheit an. In Rostock soll auch die junge HSG-Garde wieder Einsatzzeiten bekommen. Nach mäßiger erster Halbzeit gegen Hannover und in Erinnerung an die Heimschlappe gegen Altenholz hatte der Coach vorgestern vor allem die erfahreneren Spieler „die Suppe auslöffeln“ lassen.

Mindestens Platz acht wird die HSG am Saisonende belegen. In Potsdam wartet aber noch eine harte Nuss. Der Aufsteiger ist ausgesprochen heimstark, verfügt über einige erfahrene Akteure, die in enger Halle ein intelligentes Angriffsspiel aufziehen. „Unsere Abwehr muss geduldig und aufmerksam sein“, weiß Bültmann.

Unterdessen laufen bei der HSG die Planungen für die kommende Saison. Zuerst reden die Verantwortlichen mit den Akteuren aus dem aktuellen Kader. Mit Torwart Björn Buhrmester und Kreisläufer Toon Leenders, so heißt es, sollen die Gespräche bereits weit fortgeschritten sein.