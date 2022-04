Während der vierfache Weltfußballer Messi und andere Spieler den Blick gen Boden richteten, versuchte sich Rosell auf der eigens einberufenen Pressekonferenz auf dem Vereinsgelände in aufmunternde Worte: «Das Leben geht weiter, wir haben beim FC Barcelona schon viele Rückschläge überstanden, wir werden auch diesen überwinden.» Der Name des neuen Trainers solle «schon in den nächsten Tagen» bekanntgegeben werden, fügte er an. Das für Samstag vorgesehene Testspiel beim polnischen Club Legia Danzig sei aber abgesagt worden.

Die schlimme Nachricht muss Vilanova von den Ärzten wohl ganz kurzfristig am Freitag erfahren haben. Am Vormittag hatte der Coach nämlich noch ganz normal das Training des katalanischen Starensembles geleitet. Kurz vor der Pressekonferenz, als die Gerüchteküche schon heftig brodelte, war die abendliche Einheit aber abgesagt worden.

Die Sportzeitung «AS» zitierte Spaniens Nationalspieler Jordi Alba: «Das ist eine sehr schlechte Nachricht. Er hat einen großartigen Job gemacht.» Erschütterung machte sich schnell nicht nur in Katalonien, sondern in ganz Spanien breit. Barcelonas Erzrivale Real Madrid übermittelte Vilanova in einer ersten Reaktionsbotschaft seine «Zuneigung und Solidarität». Die Zeitung «20Minutos» schrieb in der Onlineausgabe, der Rückfall der Krankheit sei «eine neue Feuerprobe für einen unermüdlichen Kämpfer». Das spanische Fernsehen würdigte Vilanova unterdessen als «beispielhafte Kämpfernatur».

Bei dem Nachfolger des Erfolgscoaches und neuen Bayern-Trainers Josep Guardiola war Ende 2012 ein Krebsleiden an der Ohrspeicheldrüse neu ausgebrochen. Nach einem ersten Eingriff im November 2011 musste der frühere Co-Trainer deshalb am 20. Dezember zum zweiten Mal operiert werden, bevor er im Januar in New York die Nachbehandlung mit einer sechswöchigen Röntgen- und Chemotherapie aufnahm.

Im Winter hatte Vilanova deshalb das Traineramt für rund zwei Monate ruhen lassen, Assistent Jordi Roura übernahm damals das Ruder. Danach führte aber der Mann aus Bellcaire d'Empordà Barça in der Primera Division zum Meistertitel. In der Champions League scheiterten die Katalanen allerdings im Halbfinale am FC Bayern München.