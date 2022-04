Warum zieht sich Gleie zurück? Vereinfacht gesagt: Der Manager stellt die Entschuldung und wirtschaftliche Konsolidierung in den Vordergrund und ist nicht bereit, zusätzliche finanzielle Risiken mitzutragen. „Von der These des Wiederaufstiegs um jeden Preis halte ich nichts“, sagt Gleie, der den VfL als Schwellenverein zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga sieht. Dagegen sieht das übrige Präsidium die einzige Chance für ein Überleben des VfL, dass sich der Verein in der 2. Bundesliga etabliert; dafür, das bestätigt auch Präsident Dirk Rasch, sei man bereit, „gewisse Risiken“ einzugehen. Gleie hält entgegen: „Um sich in der 2. Liga dauerhaft zu halten, benötigt man einen Saisonetat von 13 bis 15 Millionen Euro; das ist in Osnabrück mit den bisherigen Vereinsstrukturen nicht machbar.“