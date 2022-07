„Das ist alles ordentlich“, zeigt sich Reisinger zufrieden. Sie ist dank der guten Position mit 20 Zählern auf Rang drei sogar in der Lage, ein wenig zu experimentieren, und kündigt Veränderungen in der Mannschaft an. „Es erhalten Spielerinnen eine Chance, die sonst nicht so oft zum Einsatz kommen“, sagt sie, lässt aber offen, ob das schon vom Anpfiff an sein wird. Für die aus beruflichen Gründen fehlende Sandra Reisinger rückt die lange verletzte Nina Lögering in den Kader. „Tanja Baumann und Anna Klumpe sind mal dran“, dürfen die Talente auf einen Einsatz setzen. Doch Reisinger wollte natürlich noch das Abschlusstraining abwarten.

Gute Chancen, Sonntag in die Startformation zu rücken, hat die torgefährliche Vanessa Rohling, wenn sich die Emsländerinnen für einen Systemwechsel entscheiden, nämlich statt des bisherigen 4-2-3-1 auf ein 4-4-2 setzen sollten. Die Gerstener Situation ist so komfortabel, dass ein leicht erhöhtes Risiko kalkulierbar ist.

Die Victoria profitiert nicht nur von der guten Punkteausbeute, sondern auch von den nur geringen Personalsorgen. „Fast alle sind im Training, und alle ziehen gut mit“, betont Reisinger zufrieden. Dass ihre Mannschaft Favorit ist, hat sie registriert, warnt aber davor, den Gegner zu unterschätzen. „Wattenscheid will sich für die 2:3-Hinspielniederlage revanchieren.“ Das Team von Trainer Jörg Amthor sammelte alle sieben Punkte in dieser Serie auswärts. Die Victoria muss also aufpassen...