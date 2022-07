Mit dem ersten Einzelsieg seit 13 Monaten für Weltmeister Frenzel und Rang drei für Edelmann sorgten Deutschlands Nordische Kombinierer in Seefeld eine Woche nach ihrem Doppel-Triumph in Chaux-Neuve für einen erneuten Paukenschlag. «Wir stehen momentan richtig gut da. Wir haben uns aus einem kleinen Loch herausgezogen und kommen pünktlich zur WM in Form», sagte Frenzel.