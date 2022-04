Mit Spannung wird in Osterbrock am Sonntag ab 16 Uhr der Ausgang des 1. Großen Ponypreises erwartet, der in einer Springprüfung der Klasse M mit Stechen ausgeritten wird. Zum Favoritenkreis, der sich Hoffnungen auf einen Sieg macht, gehören der Emsbürener Maurice Tebbel, die Lokalmatadorin Mariele Klus und der Haselünner Philip Bölle. Maurice Tebbel, Sohn des zweifachen deutschen Meisters René Tebbel, konnte in den letzten Wochen mit konstanten Leistungen überzeugen. Mit Patty dürfte er in Osterbrock vorn liegen.

Philip Bölle und vor allem Mariele Klus im Sattel von Hollywood werden dem Emsbürener dicht auf den Fersen sein. Sie müssen sich wie Tebbel und auch die Vielseitigkeitsbundeskaderreiterin Jenny Tönjes vom RV Ganderkesee und DM-Teilnehmerin Marleen Borgmann vom RFV Ankum im Sattel von FS Chiwago über L-Springen für das M-Springen um den Großen Preis qualifizieren.

Namen wie Edda Wernke vom RSG Handorf-Langenberg oder die DM-Starterin Pia Gerhard sollten die drei emsländischen Reiter Tebbel, Bölle und Klus aber auch im Auge haben. Sie sind immer für eine Überraschung gut.