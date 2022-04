Einst gab es vom Landessportbund für die emsländische Initiative eine Anschubfinanzierung, jetzt muss Angelika Büter (Geeste), die Frauenwartin im Präsidium des Kreissportbundes, beim jährlichen Treffen ihrer Sparte in Hannover von den emsländischen Erfahrungen aus den jeweiligen Jahren berichten. „Wir sind beispielgebend“, meint sie.

Das Konzept des Frauensporttages ist einfach, führt zur Motivation und hat Multiplikatorenwirkung. Viele Frauen (ein Großteil der Referenten kommt aus dem jeweiligen Veranstalterort) geben ihre Erfahrungen und ihr Erlerntes weiter, und die Teilnehmer transportieren es in ihre Heimatvereine.

Nach Herzlake war jetzt Twist Veranstaltungsort. Im nächsten Jahr ist es Salzbergen. Mit einem Organisationsteam der Twister Sportvereine ging Angelika Büter auf Referentensuche vor Ort. Es fanden sich viele: Martin Janning übte „Selbstverteidigung“, fand reichlich Anklang, Yvonne Schmees zeigte Beckenboden-Gymnastik, Anja Rolfes Fitball-Aerobic, Anne Schärich gab Details des Beach-Volleyballs preis, Jasmin Nottberg Reit-Tipps, Udo Kuipers zog Mountain Bikes nach draußen, Martina Rolfes bot Step Aerobic und Beate Reinert „Großes Trampolin“. Dazu kamen schon bekannte Referenten – und fertig war ein rundes Angebot.

Mehr als 200 Frauen wollten das Angebot nutzen. 188 Anmeldungen – immerhin rund 50 mehr als im Vorjahr – konnten berücksichtigt werden. Vor allen Dingen die Klangschalen-Massage war begehrt, auch die Fußreflexzonen-Massage. Sigrid Pietzuch bot beim Square Dance alle Tanzformationen; die Frauen als Männer-Ersatz bekamen ein violettes Bändchen um die Schultern. Oft standen dann aber plötzlich zwei „Männer“ zusammen. „Square Dance ist auch Gehirn-Jogging“, stellte die Referentin aus Marl fest.

Eine Kleinkinderbetreuung und der vom SOS-Kinderdorf angebotene Kaffee und Kuchen sorgten für ein Wohlfühlklima. Angelika Büter konnte am Abend, erschöpft vom Stress, dem ständigen Hin und Her und unendlich vielen Auskünften, erfreut feststellen: „Es hat sich gelohnt.“ Die Teilnehmerinnen jedenfalls waren rundherum zufrieden, und manche werden schon bald neue Angebote in ihrem Sportverein präsentieren.