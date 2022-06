So schieden die "australischen" Osnabrücker als Gruppenletzte aus. "Da sind schon einige Tränen geflossen", berichtete Horst. Doch letztlich überwog bei allen Kindern die Freude darüber, bei solch einem Event dabei gewesen sein. Denn bis zu 300 Zuschauer sorgten mit Trommeln und Rasseln für richtige WM-Stimmung in den Hallen, wo die Spieler einzeln vorgestellt wurden, als sie in den "Hexenkessel" einliefen. "Was ist hier denn los?", fragten erstaunte Kids mit großen Augen und offenen Ohren.

"Das war ein voller Erfolg", zog auch Andreas Kormeier als Cheforganisator am "WM-Standort" Dissen ein positives Fazit. Der Gastgeber schied ebenfalls in der Vorrunde aus, während für die Melleraner nach der Zwischenrunde Schluss war. Das Erlebnis Weltmeisterschaft aber war für kein Team vorbei, denn am 20. Januar dürfen alle, mit Freikarten ausgestattet, im Gerry-Weber-Stadion in Halle WM-Luft bei den "Großen" schnuppern.