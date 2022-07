'"'Immerhin war es ein Auswärtsspiel, und dann sollte man in Lohne letztlich mit dem Punkt zufrieden sein'"', entschied sich Friedemann schließlich für eine diplomatische Erklärung. Geärgert hat er sich aber dennoch, denn erst in der Nachspielzeit gelang den Lohnern der 2:2-Ausgleichstreffer, nachdem die Union zur Pause bereits mit 0:2 in Rückstand gelegen hatte.