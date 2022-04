Die Hümmlinger können sich daher darauf gefasst machen, auf einen Gastgeber zu treffen, der – mit seinen Zuschauern im Rücken – rennen und rackern wird. Es wird also kein Spaziergang für Sparta. Aber nach dem 3:0-Sieg gegen Concordia Emsbüren am Dienstagabend haben die Werlter den Klassenerhalt in der Tasche – vor diesem Hintergrund sollten sie unbeschwert und ohne großen Druck auftreten. Zudem könnten sie auf dieser Basis eine Wiedergutmachung für das Hinspiel in Angriff nehmen, als sie einen „rabenschwarzen Tag“ erwischten und überraschend 1:4 unterlagen.