Im '"'Fall'"' Smith ('"'Er ist noch nicht wieder der Alte'"') und im '"'Fall'"' Bailey ('"'Wir müssen ihm noch Zeit geben. Er macht jetzt die normale Saisonvorbereitung'"') spricht die Zeit für die Dragons, die ebenso wie ihre Fans gespannt sind auf die Qualitäten von McIntosh, dessen Einstand nach einem Fußbruch gut überlegt und nicht überhastet erfolgt. '"'Es dauert noch. Wenn er im November trainiert, ist er irgendwann im Dezember fit'"', sagt der Coach, der als erstes sichtbares Zeichen der Besserung in dieser Woche darauf setzt, '"'dass er sich langsam die Krücken abgewöhnt'"'.

An Krücken gewöhnt seit einer Woche hat sich Thornton nach dem Bänderriss am Knie aus dem Bonn-Spiel. Ersatz für den athletischen Centerspieler holen die Dragons weiter ohne Stress, '"'denn wir wollen sicher sein, dass es der richtige Spieler für uns ist'"', wie Fleming betont. Der Coach bewegt sich dabei '"'in einem kleinen Kreis von Namen'"', beschäftigt sich weniger mit Kandidaten, die auf ein NBA-Nachrückverfahren hoffen, und glaubt, '"'dass wir nah dran sind'"'. Zum Spiel in Karlsruhe am Samstag weniger, eher zum Heimspiel gegen Gießen (11. 11.) sollte der Neue zumindest erprobt und da sein.