«Da habe ich wohl nicht meinen besten Tag erwischt», sagte der 26 Jahre alte Kaymer nach dem durchwachsenen Start bei der Generalprobe für die US-PGA-Championship kommende Woche in Atlanta. Dort will er den Titel und ersten Major-Sieg seiner Karriere verteidigen. «Es waren zu viele Fehler», meinte Kaymer. Mit zwei Birdies und einem Schlagverlust am schwierigen 14. Grün reichte es nur zum geteilten 32. Rang - immerhin schon sieben Schläge hinter Scott, der in Begleitung von Woods' ehemaligem Caddie Steve Williams die tagesbeste Runde spielte.

Woods aber kam wie runderneuert «fit und endlich ohne Schmerzen» zurück in die Wettkampfserie, nachdem er zuletzt am 12. Mai bei der Players Championship in Florida wegen Problemen am Knie- und an der Achillessehne aufgeben musste. «Ich habe einen großen Fortschritt in meinem Schwung gemacht», sagte er freute sich über drei Birdies und die Anfeuerungsrufe der Fans.

Mit einem kräftigen Kinnbart im entspannten Gesicht und Bryon Bell als Nachfolger des im Juli gefeuerten Steve Williams als Taschenträger schlug sich Woods bis auf den 18. Rang durch. Der auf Platz 28 in der Weltrangliste abgerutschte Kalifornier hat diesen zu seinen Lieblingsturnieren zählenden Wettbewerb seit 1999 bereits siebenmal gewonnen. Aber vor genau einem Jahr war er dort unter 80 Startern mit 18 über Par auf Rang 78 unsanft gelandet - und leitete damit seinen scheinbar unaufhaltsamen Sinkflug von der Weltspitze ein.

Auch die englischen Branchenführer Luke Donald (68) und Lee Westwood (67) meldeten ihre Ansprüche auf den Siegerscheck von 1,4 Millionen Dollar nachhaltig an. Wie Woods legten sich auch US-Star Phil Mickelson (68) und der nordirische US Open-Sieger Rory McIlroy (68) auf die Lauer. Dagegen brach der British Open-Sieger Darren Clarke aus Nordirland im Flight von Woods mit einer 77er Runde unerwartet ein.