Kaymer droht Ablösung als Nummer 1 23.04.2011, 08:05 Uhr

Deutschlands Golfstar Martin Kaymer droht die Ablösung als Nummer 1 der Weltrangliste. Der Brite Luke Donald liegt zur Halbzeit des «The Heritage»-Turniers in Hilton Head Island in Führung und könnte mit einem Sieg am pausierenden Kaymer vorbeiziehen.