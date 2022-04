Auf optimale Voraussetzung setzt Johannink bei der „Mission Auswärtssieg“ nicht: Er erwartet, dass seine Mannschaft auf dem Nebenplatz in Cloppenburg ran muss, der ungleich schlechter als das Hauptgeläuf in der Arena Oldenburger Münsterland ist. Dafür stimmt ihn optimistisch, dass seine Mannschaft zuletzt hochüberlegen im Heimspiel gegen Brake (2:1) agierte, einen höheren Erfolg liegen ließ. „Wir sind fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen“, sagt Johannink. „Die Braker in dieser Verfassung hätten wir mit 5:1 oder 6:1 schlagen müssen.“

Ein so hohes Ergebnis fordert er in Cloppenburg nicht, zumal die BVC-Reserve, verstärkt durch Spieler des Oberliga-Kaders, in den vergangenen Wochen „ordentliche Spiele“ abgeliefert hat, damit jedoch den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht schaffte. Diesmal wird sich die Verstärkung für den BVC II wohl in Grenzen halten: Das Oberliga-Team tritt zeitgleich beim SV Bavenstedt an.