Dem Verein ist es nicht gelungen, die Arbeit, die Herbers nur mit der Unterstützung seiner Familie sowie den Eltern seiner Spielerinnen bewältigt hat, auf mehrere Schultern zu verteilen und rechtzeitig für entsprechende Nachfolger zu sorgen. Vor einem Jahr startete die Damenmannschaft die letzte Saison in der Verbandsliga unter der Regie von Nina Herbers, der Tochter des bisherigen Trainers, konnte allerdings den Abstieg in die Landesliga nicht vermeiden. Das Team löste sich auf, eine Spielerin wechselt zum TV Meppen, zwei überlegen noch, und der Rest beginnt mit dem Studium.

1994, feierte Herbers mit Union Meppen seinen größten Erfolg, als die von ihm betreute weibliche Jugend E in Wiesbaden Deutscher Meister wurde. Insgesamt 17-mal nahmen weibliche Union-Jugendmannschaften an nationalen Titelkämpfen teil, zweimal richteten die Emsländer die DM in Meppen aus. '"'Weil es 1997 so gut geklappt hatte, sind wir 2000 kurzfristig eingesprungen'"', erinnert sich der pensionierte Realschullehrer für Sport und Französisch gerne an die organisatorischen Herausforderungen.

Auch einige von ihm entdeckte Talente schafften den Sprung in die Nationalmannschaft. So spielten Christina Dickebohm (zuletzt USC Münster) und Jana-Franziska Poll (Union Emlichheim) für deutsche Jugendauswahlmannschaften. '"'Die beste Spielerin, die ich während meiner Zeit in Bad Iburg entdeckt habe, war die spätere Nationalspielerin Ute Hankers, die in der Bundesliga für den VfL Oythe und Stuttgart-Feuerbach aktiv war'"', erzählt der Ruheständler stolz.

In Meppen hat Herbers mit seinen Spielerinnen in der Kreisklasse angefangen und den Verein bis in die Regionalliga geführt. '"'Da habe ich Volleyball gelebt, kaum Zeit für andere Hobbys gehabt und viel Zeit und Geld investiert'"', berichtet der Meppener, der Trainer, Manager und Betreuer in Personalunion war. '"'Manchmal machten die Eltern mehr Probleme als die Mädchen'"', schmunzelt er. Insbesondere die mehrtätigen Reisen zu den nationalen Meisterschaften verlangten viel Organisation und zumeist auch kurzfristige Improvisation.

Inzwischen hat Herbers ein wenig Abstand gewonnen. Seinem Lehrfach entsprechend, sagt ihm die französische Lebensart zu, und seine Leidenschaft sind die Chansons aus dem Nachbarland, besonders von Edith Piaf. Nicht zu vergessen das Boulespiel. Das hat er früher schon erfolgreich gemacht und jetzt wiederentdeckt. Zurzeit macht Boule mehr Spaß als Volleyball.