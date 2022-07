«Es sind viele Medaillengewinner der letzten Jahre nicht am Start, da tat sich eine sehr schöne Lücke für Paul auf. Jetzt tut sich die Lücke für jemand anderen auf», erklärte der deutsche Chef-Bundestrainer Henning Lambertz. Die 200 Meter Freistil, über die Biedermann 2009 mit Weltrekord WM-Gold geholt hatte, stehen exemplarisch für diese Umbesetzungen. Von den drei Medaillengewinnern von London startet bei der WM in Barcelona allenfalls einer in dieser Disziplin.