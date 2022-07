Was den Spielbetrieb vereinfacht. Zum einen führen die Reisen in Landes- und Oberliga nicht nach Salzgitter, Braunschweig und andere ostniedersächsische Städte, sondern in näher gelegene Städte im Nachbarland.

Und noch ein Argument sprach für den "Umzug" des Vereins: In Niedersachsen wird überwiegend an Sonntagen gespielt, in Westfalen an Samstagen, was familienfreundlicher ist.

Angefangen hat dieser Sport in Hasbergen, weil die Familie Schwarberg in ihrem Freizeitland eine Squash-Anlage gebaut hatte und entsprechend Nutzer über vereinzelte Hobbyspieler hinaus suchte. Und fand, indem ein Lehrer an der Schule zum Beispiel einen Kurs anbot, aus dem sich Stammgäste bildeten, die heute ebenso wie andere Hobby- und Leistungssportler dem kleinen schwarzen Ball nachjagen. Seit fünf Jahren verstärkt auch Jugendliche, für die sich Vorsitzender Hans Dittrich besonders stark macht zusammen mit Volker Igelbrink, Dietmar Hesse, Angela Kocks und anderen sowie verschiedenen Übungsleitern, die sich ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Montags und freitags findet jedermann ab 20 Uhr einen Spielpartner, sonntags von 11 bis 13 Uhr ist jeder Jugendliche willkommen.

Wer die höhere Kunst des Squash-Spiels sehen will, den die Jugend des SC in der Regionalliga betreibt, ist an diesem Samstag ab 15 Uhr bei zig Spielen der Damen und Herren in der Oberliga bis Bezirksliga im Freizeitland genau richtig.