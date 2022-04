Mit seinen beiden Treffern bei der 4:5-Finalniederlage gegen die Sportfreunde Lotte schaffte es Reyering auf Platz zwei der Schützenliste – zu wenig für die Ansprüche des ehrgeizigen Studenten. „Ich lege die Messlatte immer hoch“, sagt Reyering und nennt sein Lebensmotto: „If you want some, go get it“ („Wenn du etwas willst, hol es dir“).

Diesen Wahlspruch bekam der Mettinger schon bald nach seiner Ankunft 2005 in den USA eingeimpft. In der Kabine des Soccer-Teams der University of Virgina prangte er in großen Lettern an der Wand. Reyering hat die amerikanische Mentalität in sich aufgesogen. „Immer unterwegs sein, hart arbeiten und das gleiche Ziel verfolgen“, beschreibt er die Verhaltensmuster in seinem Umfeld.

Sein Lebensmittelpunkt liegt seit August 2009 im pulsierenden Herzen New Yorks, in Manhattan. Nach dem Bachelor-Abschluss mit Schwerpunkt „internationale Beziehungen“ an der Universität von Virginia absolviert er nun ein Master-Programm an der begehrten „TheNewSchool“ in der Ostküsten-Metropole. Reyering hat sein erstes großes Ziel erreicht, aber Pläne hat er noch viele. „Mein Traum ist es, einmal für die Vereinten Nationen zu arbeiten. Das UNO-Gebäude ist auch nur fünf Minuten von meiner Wohnung entfernt“, schmunzelt er.

Seinen Praktika an einer Schule im südlichen Vietnam und im Auswärtigen Amt der Bundesregierung wird im kommenden Sommer ein weiteres – von der NATO organisiertes – im Kosovo folgen. „Es ist toll, andere Länder und Kulturen kennenzulernen. Schade nur, dass das Praktikum in die Zeit der Fußball-WM fällt“, sagt Reyering. Sein Herz hängt weiter am Sport, obwohl er nach einem Kreuzbandriss nun unter einer chronischen Reizung der Patellasehne leidet. „Ich habe zu früh wieder angefangen, war zu ungeduldig“, übt er Selbstkritik.

Nach der erfolgreichen Kurzkarriere im College-Soccer stieg er 2008 auf Anraten seines Trainers auf American Football um – als Kick-off-Spezialist spielte er im Universitätsteam vor riesigen Kulissen. „Bei Heimspielen hatten wir im Schnitt 55000 Fans. Auswärts waren es auch schon mal mehr“, erinnert er sich gern an spektakuläre Auftritte in North Carolina oder Miami: „Ich liebe es, wenn 72000 pfeifen.“

Doch die Verletzung beendete auch die zweite Karriere vorzeitig. Das aktuelle Gastspiel beim VfL wird nur ein kurzfristiges Intermezzo bleiben, denn bereits am Dienstag geht es zurück. „Ich habe die Ruhe hier genossen, aber ich freue mich schon wieder auf die Energie von New York.“ Am Samstag möchte er noch eine Trophäe gewinnen – die Torjägerkrone beim Hallenfestival in Hellern.