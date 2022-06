Eine Einstimmung auf die erhöhte Zielsetzung ist in Hagen nicht notwendig beim ,,besten Publikum der Liga'', wie die ,,Huskies'' ihren gleichermaßen treuen wie lautstarken Anhang bezeichnen, der entsprechend in Masse und Klasse auch andernorts reichlich Respekt weckt. Sogar bei der BG Göttingen, die souverän mit dem besten Angriff (940 Punkte) und der besten Abwehr (546) ohne Niederlage die Tabelle der 2. Liga anführt. ,,Die Zuschauer sind einmalig'', sagt Mahmut Ataman als Trainer des Spitzenreiters, der sich gut an den Widerstand auf dem Hallenboden sowie auf der Tribüne erinnert auf dem Weg zum 105:63-Sieg seines Teams im Punktspiel Anfang November beim Aufsteiger im Südkreis.

Am morgigen Mittwoch (20 Uhr, Sportzentrum) kommt es an gleicher Stelle zu einer Neuauflage dieses eher ungleich erscheinenden Duells zwischen dem Titelanwärter und dem Neuling - freilich nicht in der Punktrunde im Unterhaus, sondern im Pokalwettbewerb und damit unter anderen ,,Gesetzen'', auf die Bühren (sport-)typisch vertraut, wenn er daran denkt, ,,dass ein Außenseiter eine Chance hat''.

In diesem ,,Fall'' auch deshalb, weil die Hagenerinnen mit Nicole Theiling als Nummer fünf (114 Punkte in 7 Spielen = 16,3 im Schnitt), Nicole Temmeyer als Nummer elf (139 in 9 = 15,4) und Tina Kuzaj als Nummer 16 (92 aus 7 = 13,1) der Liste der erfolgreichsten Korbjägerinnen der Liga drei Erfolgsgaranten in ihren Reihen haben. Bei aller Wertschätzung dieses Trios betont Bühren nicht von ungefähr die Bedeutung des gesamten Teams, ,,denn da wir keinen Profi haben, müssen wir als Mannschaft auftreten''.

So wie bei drei Siegen, zwei ausgesprochen unglücklichen, knappen Niederlagen sowie beim klar verlorenen Duell mit Göttingen, als die Hagenerinnen das letzte Viertel nur mit fünf Punkten abgaben, ,,weil wir im Laufe des Spiels bereits gelernt haben'', wie Bühren betont. Gelernt hat die nach dem Aufstieg ,,nur'' durch junge Spielerinnen ergänzte Mannschaft gegen Göttingen (65:103), Halle (47:119) und Opladen (66:73), ,,mit denen wir uns nicht messen können'', um andererseits nach der Hinrunde zu beweisen, dass sie außer gegen die bezwungenen City Basket Berlin, BC Marburg II und TV Neunkirchen mit ihrem Markenzeichen ,,Schnell und aggressiv spielen'' auch gegen BG Zehlendorf und TSV 1860 Hagen allemal eine Chance in der Rückrunde haben, um zumindest auf Platz acht abzuschließen und damit in die Play-off-Runde einzuziehen.

Als Achte übrigens gegen den Ersten, der ziemlich sicher BG Göttingen heißen wird, so dass am Mittwoch ein Probelauf ansteht, bei dem eines sicher ist: die Kulisse, die im Schnitt im Hagener Sportzentrum bei exakt 348 Besuchern liegt, die den regionalen Bezug zu den Spielerinnen und die Präsentation schätzen, und nur von einem Ligakonkurrenten zu toppen sein kann: von der BG Göttingen, die kürzlich bei einem Damenzweitligaspiel im Basketball mehr zahlende Zuschauer hatte als am gleichen Wochenende die in der Oberliga aktiven Fußballer vom traditionsreichen SC Göttingen 05.