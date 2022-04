Dann stände der Vorjahresaufsteiger nämlich in der Runde der besten vier der 2. Liga. "In Oberhausen ist zu gewinnen", sagt Trainer Michael Bühren und wiederholt damit seine Einschätzung vor dem ersten Duell zwischen dem Sechsten und Dritten der Punktrunde vor einer Woche. Freilich sprechen die fremde Halle und das Fehlen des lautesten Anhangs der 2. Liga, auf den sich der "kleine HSV" stets daheim am Teutoburger Wald stützt, gegen den Außenseiter, der andererseits unbelastet antreten und damit nur gewinnen kann.

Mit einem Handicap müssen die Hagenerinnen freilich leben: An diesem Wochenende laufen die Niedersachsenmeisterschaften der U- 20-Jugend in Hannover. Und da die "Huskies" die Jugendarbeit ganz groß schreiben, sprich auf den Nachwuchs setzen, zählen sechs Spielerinnen zum Kader der Damen, die zudem bei der U-20-Jugend mit Titelchancen aktiv werden. Entsprechend streifen sich Jessica Höötmann, Katja Bavendam, Maike Gehling, Swetlana Befort, Kirsten Kubat und Pia Meyer alsbald nach dem Schlusspfiff bei den Landesmeisterschaften in Hannover den Trainingsanzug über, um auf schnellstem Weg per Pkw Richtung Oberhausen durchzustarten.

Parallel zu den jungen Damen aus Hagen gehen die jungen Herren des OSC als Außenseiter bei den U-20-Landesmeisterschaften in Göttingen auf Korbjagd. Die Osnabrücker, Vierte in der Oberliga der Herren sowie Zweite bei der Jugend in der Qualifikationsrunde, treffen auf den favorisierten Gastgeber BG Göttingen sowie den in seiner Qualifikation siegreichen Oldenburger TB. Entsprechend dürfte Platz zwei in der Gruppe und damit das Halbfinale kaum "drin" sein, was für Quakenbrück in der anderen Gruppe gegen Lesum und Wolfenbüttel eher möglich ist.