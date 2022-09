"Wir haben gegen Emsbüren Glück gehabt", verweist Trainer Bernhold Nünning auf das glanzlose 1:0 im Derby. "Wenn man solche Spiele gewinnt, dann ist alles möglich", glaubt Kapitän Christian Bruns. Immerhin hat sein Team nach erst fünf Spielen schon drei Zähler Vorsprung.

Auf dem Papier scheint die Biener Hintermannschaft mit erst einem Gegentor in 45 Minuten die beste der Bezirksoberliga zu sein. Die Realität am vergangenen Sonntag aber sah anders aus. Besonders in den ersten 20 Minuten wirkte die Abwehr unsicher. Als Fels in der Brandung erwies sich einmal mehr Schlussmann Roman Frik.

"In der Woche haben wir wieder knallhart trainiert", glaubt Nünning, die Defizite ausgearbeitet zu haben. Ändern soll sich einiges, auch im Offensivbereich. Johannes Kues konnte seine Kreativität hinter den Spitzen nicht zeigen, weil er zu viel mit Deckungsaufgaben beschäftigt war. Mike Heskamp, der zur Halbzeit eingewechselt wurde, wird in die Startelf rücken. "Er ist in einer tollen Form", bestätigt der Trainer.

Der Gegner zeigt in dieser Spielzeit zwei Gesichter. Auswärts wurden sämtliche drei Partien verloren, zu Hause aber beide Spiele gewonnen. Da die Gegner Brake und Cloppenburg hießen, sind die Biener gewarnt.