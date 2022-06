«Wir sind in diesem Spiel an unsere Grenzen gestoßen. Mit dem glücklichen Unentschieden haben wir alles offengehalten», bekannte Brand nach dem ersten von sechs Spielen in der Qualifikations-Gruppe 5.

Schon am Sonntag steht die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) vor der nächsten Herausforderung: Der WM-Fünfte muss beim unbekannten Außenseiter Lettland in Dobele antreten. Und die Länderspiel-Premiere gegen die Balten soll nicht mit einer bösen Überraschung enden. «Nach so einem Unentschieden zu Hause gegen Österreich den nächsten Gegner Lettland als Trainingspartner zu bezeichnen, wäre ganz schön abgehoben», sagte Rechtsaußen Dominik Klein.

Der Kieler mahnte nicht umsonst. Die Letten um den Hannoveraner Bundesliga-Spieler Aivis Jurdzs hatten den Olympia-Zweiten Island in Reykjavik in Bedrängnis gebracht und bis zur 56. Minute mit einem Tor geführt. Erst ein starker Schlussspurt des EM-Dritten, bei dem Olafur Stefansson (Rhein-Neckar Löwen) sein 300. Länderspiel bestritt und mit sechs Treffern bester Werfer war, sicherte dem Gastgeber einen 28:26-Erfolg.

Brand aber will sich nicht Bange machen lassen. Obwohl sein Team gegen Österreich 59:56 Minuten in Rückstand lag und erst vier Sekunden vor Schluss durch Adrian Pfahl vor einer Pleite bewahrt wurde, glaubt der Bundestrainer an seine Spieler. «Diese Mannschaft kann und muss auch in dieser Konstellation besser spielen», sagte der Gummersbacher. Immerhin hatte er gut eine Stunde nach dem Spielende seinen Humor wieder gefunden: «Weil wir noch den Ausgleich geworfen haben, sind wir vielleicht der Angstgegner von Österreich.»

Doch ist die deutsche Mannschaft gewarnt. Insbesondere die katastrophale Wurfausbeute hatte den WM-Fünften an den Rand einer unerwarteten Niederlage gebracht. «Das kann man nicht erklären. So etwas kann passieren. Da muss man keine Seelenmassage machen», sagte Brand. Lobenswert waren nur Kampf und Leidenschaft in der zweiten Halbzeit. «Wir haben sechs Tore aufgeholt mit Glaube und Kampfbereitschaft am Ende. Das ist das einzig Positive, was wir mitnehmen können», sagte Klein.

Augenscheinlich aber war, dass es seiner Mannschaft an Selbstvertrauen und Cleverness fehlte. Der Ausfall des Sextetts Pascal Hens, Michael Kraus, Torsten Jansen, Sebastian Preiß, Lars Kaufmann und Michael Müller ist ein Qualitätsverlust. «Man hat gesehen, dass wir die Leute, die fehlen, schon brauchen. Es gibt eine automatische Leistungssteigerung, wenn sie da sind», meinte der Bundestrainer und hofft, dass bis zur WM Mitte Januar in Schweden alle wieder an Bord sind.