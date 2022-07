Sebastian Vettel hat auf der Strecke seines historischen Triumphes einen Rückschlag hinnehmen müssen. Vier Jahre nach seinem Coup als jüngster Gewinner der Grand-Prix-Geschichte belegte der zweimalige Formel-1-Weltmeister in der Qualifikation zum Großen Preis von Italien nur den sechsten Rang. «Platz sechs ist das Limit für uns», sagte der Red-Bull-Pilot, dessen Chancen auf eine Wiederholung seines Vorjahressieges im Ferrari-Land damit stark geschrumpft sind.

Die besten Chancen beim Europa-Finale in Monza hat Lewis Hamilton, der in 1:24,010 Minuten die Pole-Position vor seinem McLaren-Teamkollegen Jenson Button holte. «Ich bin sehr glücklich, dass Jenson und ich vorne stehen», sagte der Brite nach der insgesamt 23. Qualifikations-Bestzeit seiner Karriere.

Schnellster Deutscher war Monza-Rekordsieger Michael Schumacher. Der siebenmalige Champion benötigte auf dem 5,793 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitskurs 1:24,540 Minuten. Sein Teamkollege Nico Rosberg (Wiesbaden) rundete als Siebter das gute Resultat der Silberpfeile ab.

Für Schumacher scheint beim 13. Saisonlauf am Sonntag sogar ein Podestplatz in Reichweite. «Es wäre sicherlich sehr schön, gerade hier in Monza. Es ist eines der Podien mit der schönsten Atmosphäre», sagte Schumacher, der als fünfmaliger Sieger mit Ferrari und weiteren Platzierungen auf dem Treppchen dieses Gefühl schon zig-mal auskosten konnte. «Träumen soll erlaubt sein.»

Zudem rückt das deutsche Trio in der Startaufstellung um je eine Startposition nach vorne, weil der Qualifikations-Vierte Paul di Resta wegen eines Getriebewechsels um fünf Plätze nach hinten strafversetzt wird. «Und jetzt kriegen wir sogar noch einen Platz geschenkt», konstatierte der Kerpener zufrieden.

Für Fernando Alonso endete das Ferrari-Heimspiel mit einem Schock. Der Spanier belegte nur den zehnten Platz und hat damit nur noch minimale Siegchancen. Die Tifosi rollten auf den teilweise leeren Tribünen frustriert ihre Fahnen ein, Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo raufte sich in der Box verzweifelt die Haare.