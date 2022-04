Er begrüßte die weitere personelle Aufrüstung des ohnehin schon topbesetzten Bayern-Kaders aber auch als Gewinn für den Verein. «Wir freuen uns, dass uns dieser große Transfer gelungen ist. Thiago ist gerade erst zum besten Spieler der U 21-Europameisterschaft gewählt worden. Er ist ein fantastischer Spieler mit großer Perspektive, der den FC Bayern verstärken wird.»

Guardiola hatte am Donnerstag zum Abschluss des Trainingslagers am Gardasee sein Interesse an dem Ausnahmetalent seines Ex-Clubs ohne Vorwarnung öffentlich gemacht. «Entweder Thiago oder nix», lautete die Forderung des 42 Jahre alten Starcoaches in Riva del Garda. «Wir brauchen die Fähigkeiten von Thiago im Mittelfeld», begründete Guardiola, dessen Bruder Pere Berater des großen Talentes ist.

Alcántara war für die Bayern jetzt relativ günstig zu haben, weil seine ursprünglich auf 90 Millionen Euro festgeschriebene Ablösesumme wegen zu weniger Einsätze in der vergangenen Saison in Barcelona extrem gesunken war. Die Bayern belastet der Transfer nach eigenen Angaben direkt mit 20 Millionen Euro. Der Restbetrag von fünf Millionen würden durch Einnahmen für Barcelona aus einem vereinbarten Freundschaftsspiel sowie einem Verzicht des Spielers auf persönliche Gehaltszahlungen gedeckt. Thiago Alcántara ist nach dem Dortmunder Mario Götze (37 Millionen Euro) und dem Mainzer Jan Kirchhoff (ablösefrei) der dritte Neuzugang in München.

Im Mittelfeld wird sich mit dem Spanier der Konkurrenzkampf beim Rekordmeister noch weiter verschärfen. Der Spanier könne auf allen Positionen im Mittelfeld und sogar im Sturm eingesetzt werden. «Ich kenne Thiago sehr gut. Er ist ein super, super Spieler. Er ist ein sehr guter Arbeiter, gut im Kopf, gut im eins gegen eins», sagte Guardiola.

Noch ohne den neuen Jungstar Alcántara haben die Bayern im neuen Spielsystem unter Guardiola auch ihre Testspiele fünf und sechs in der Saisonvorbereitung gewonnen. Zunächst siegte der deutsche Meister nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Italien am Samstagabend beim Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach mit 6:0 (4:0). Am Sonntag setzten sich die Münchner dann mit 4:0 (2:0) in einem Benefizspiel beim Drittligisten FC Hansa Rostock durch.