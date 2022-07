«Ich glaube, wir können stolz sein auf diese Mannschaft. Wir haben es versäumt, aus unseren Chancen am Anfang Tore zu machen, aber es war klasse, wie die Mannschaft reagiert hat nach dem Ausgleich», lobte Löw sein Team. Zehn Minuten nach dem Abpfiff gratulierte Bundeskanzlerin Andrea Merkel den Spielern in der Kabine. «Glückwunsch, weiter so!», sagte die Regierungschefin. «Das ist natürlich nicht das Ende. Dieser Mannschaft ist so oder so alles zuzutrauen»», meinte der überglückliche DFB-Boss Wolfgang Niersbach.

Der Europameister von 2004 hatte vor 39 000 Zuschauern durch Georgios Samaras (55.) überraschend das 1:1 erzielt, doch dies war nur ein kurzer Schock. In der 90. Minute traf Dimitrios Salpingidis per Handelfmeter zum 4:2-Endstand.

«Wir haben es wieder einmal etwas spannend gemacht, aber nach dem Ausgleich das Tempo wieder hochgefahren. Es war ein verdienter Sieg», analysierte Khedira, der seine starke Leistung mit dem zweiten Länderspieltor krönte. «Wir waren phasenweise zu leichtsinnig und zu langsam», kritisierte Lahm, dessen 1:0 als Türöffner diente.

Zum Start in die K.o.-Runde machte Löw erstmals von seinem Bank-Kapital Gebrauch und nahm in der Offensivabteilung drei nicht unbedingt erwartete Wechsel vor. «Es war der Tag der Veränderungen heute. Ich hatte das Gefühl, nach drei Siegen etwas zu verändern», begründete Löw seine Rotation. Nun soll am kommenden Donnerstag in Warschau der nächste Schritt zum Titel folgen.

In dem Geduldsspiel gegen die Betonabwehr der Griechen, die in 24 Länderspielen unter Rehhagel-Nachfolger Fernando Santos bis dahin nur zweimal verloren hatten, erwies sich vor allem der für Thomas Müller rechts aufgebotene Reus mit seiner Schnelligkeit als belebendes Element. Auch der für den dreifachen EM-Torschützen Mario Gomez erstmals in die Startelf berufene Klose unterstrich in seinem 120. Länderspiel, dass auf ihn Verlass ist. Mit 64 Länderspiel-Treffern fehlen ihm nur noch vier zur Bestmarke von Gerd Müller (68). Andre Schürrle, für Lukas Podolski ins Team gerückt, lief zwar mehrmals etwas kopflos in die griechische Abwehrwand hinein, ließ sich aber nicht entmutigen und suchte immer wieder den Abschluss.