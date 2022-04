Eine Niederlage nach Punkten kassierte auch Patrick Traube von der L+FSG Haselünne im Männer-Mittelgewicht (A-Klasse) nach beherztem Kampf gegen Alexander Zoll vom TV Jahn Delmenhorst. Kraft alleine reichte Traube nur zu Beginn des Kampfes. Die letzten beiden Runden gab er jedoch ab.

Zwei Papenburger Faustkämpfer waren am Tag zuvor in der Box-Nacht vom Boxring Moslesfehn in Dötlingen an den Start gegangen. Jugend-Weltergewichtler Eduard Milke verlor dabei knapp mit 1:2 nach Punkten gegen Westfalenmeister Oskar Artes vom BC Minden. Milke, der sich an starken Gegnern steigern kann, hielt zwei Runden lang mit, ließ dabei aber zu viel Kraft.

In seinem ersten Kampf, einem Einlagekampf ohne Wertung, schlug sich Eduard Ditz in der Jugendklasse bis 63 kg sehr gut gegen den erfahrenen Konstantin Schröder vom BC Minden.