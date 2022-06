Nun wartet die Französin Marion Bartoli. Leichter hatte es Kerber zuvor in ihrem Auftaktmatch beim 6:2, 6:0 gegen die spanische Qualifikantin Lara Arruabarrena Vecino. In der ersten Runde der mit 4,83 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung hatte die an Nummer fünf gesetzte Kielerin von einem Freilos profitiert. Sie trifft nun auf die Dänin Caroline Wozniacki, mit der sie auch befreundet ist.