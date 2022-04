„Es soll weitestgehend die Mannschaft auflaufen, der ich künftig auch das Vertrauen schenken will. Natürlich werden wir nicht alle Karten offenlegen, aber die Richtung wird schon stimmen.“ Auch die Mannschaft freut sich über den hochkarätigen Gast, dessen Fans bei der Erstauflage im vergangenen Jahr (1:3-Niederlage für Lotte) mit Dudelsack und Schottenrock für eine besonders stimmungsvolle Kulisse sorgten. „Das ist auch für uns ein absolutes Highlight. Wann hat man schon einmal die Möglichkeit, sich mit einem so starken Gegner zu messen? Ich denke, darauf darf sich jeder bei uns so richtig freuen“, meint Verteidiger Sebastian Lodter.