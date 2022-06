Vom «kleinen Gezwitscher» seines Sorgenkindes Breno haben sich die titelhungrigen Bayern nur kurz vom geplanten Topstart in die Bundesliga-Rückrunde ablenken lassen. Trainer Jupp Heynckes stellte den Brasilianer vor dem Training für seine Unmutsäußerung gegen den Verein via Twitter zur Rede, sah aber danach von einer Strafe ab.

Die Gladbacher schätzt Kroos trotz deren fulminanter Hinrunde nicht «als direkten Meisterschafts-Konkurrenten» ein. Trotzdem werde es «ein schweres Auswärtsspiel». Besondere Brisanz bekommt die Partie durch Jung-Nationalspieler Marco Reus, der sich in der Winterpause gegen einen Wechsel nach München entschieden hatte und stattdessen im Sommer für 17,1 Millionen Euro nach Dortmund wechseln wird.

Die Bayern sind heiß - und gespannt. «Unsere Mannschaft ist gut vorbereitet», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Rande der Vorstellung eines neuen Bayern-Partners (Imtech). «Aber uns muss klar sein, am Freitag geht die Jagd auf Bayern München los.»

Drei Tage vor dem schweren Auswärtsspiel beim Verfolger Borussia Mönchengladbach beschäftigen Heynckes wichtigere Dinge: Bastian Schweinsteiger musste das Vormittagstraining wegen einer «leichten Kniereizung» abbrechen, das sehnsüchtig erwartete Comeback des Fußball-Nationalspielers nach seinem Schlüsselbeinbruch am Freitagabend soll aber nicht gefährdet sein. Gleichwohl konnte Schweinsteiger auch am Nachmittag noch nicht mit dem Team trainieren, sondern lediglich individuell.

«Wir tun gut daran, mit der ganzen Geschichte souverän umzugehen», mahnte Rummenigge. Einen Seitenhieb auf Reus mochte sich der Bayern-Chef dennoch nicht verkneifen: «Er hat sich für Dortmund entschieden, das müssen wir akzeptieren - und es ist aus seiner Sicht auch einfacher. Hier hätte er sich erst einmal durchsetzen müssen.»

Man sei auf den Positionen von Reus mit Arjen Robben, Thomas Müller und Toni Kroos, dem Rummenigge «fast das Prädikat Weltklasse» zugestand, hervorragend besetzt. Besonders von Robben, der in der Hinrunde lange verletzt gewesen war, erhoffen sich die Münchner viel. «Ich wünsche Robben eine Rückrunde, wie er sie schon mal gespielt hat», sagte Rummenigge in Erinnerung an 2010, als der Holländer die Bayern mit Traumtoren ins Champions-League-Finale ballerte.

Der lange verletzte Breno wird vorläufig weiter im Abseits stehen. Mit dem Vorwurf, Bayern mache «eine Sauerei» mit ihm, hat er sich weiter geschadet. Der Brasilianer sprach gegenüber Heynckes von einem «Missverständnis», entschuldigte sich bei Trainer und Teamkollegen.

«Ich würde ihm zumindest mal die leicht Gelbe Karte geben», meinte Rummenigge und gab Breno einen gut gemeinten Rat. «Er sollte es in Zukunft lassen, zu twittern.» Man werde den 22-Jährigen aber weiter unterstützen, auch beim Verdacht der schweren Brandstiftung gegen den Profi. In der Mannschaft sei die Twitter-Nachricht kein großes Thema gewesen. «Das ist ein kleines Gezwitscher gewesen», meinte Lahm.