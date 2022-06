Tradition hat in Schledehausen auch der Einsatz für den guten Zweck. In diesem Jahr bekommt Burke prominente Unterstützung. Thomas Sonnenburg, Streetworker aus der RTL-Serie „Die Ausreißer“, kommt als Pate des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). Der Sozialpädagoge eröffnet heute ab 16 Uhr das Vorturnier, bei dem sich eine von zehn Mannschaften für die morgige Hauptrunde qualifiziert. Darüber hinaus betreut er als Co-Trainer ein Team mit Flüchtlingskindern aus der Region Rheine.

Sonnenburg will „auf die Schicksale von Menschen aufmerksam machen, die nicht in ihre Heimat zurückkehren können“, erklärt er auf Anfrage. In seiner Eröffnungsansprache will er vor Zuschauern, Eltern und den jungen Sportlern über Fairness und Solidarität sprechen und sich im Turnierverlauf um seine Schützlinge kümmern, „damit die Kinder nicht zu traurig sind, wenn sie mal verlieren“. Im Schlepptau hat der Sozialarbeiter auch ein Kamerateam von RTL.

„Dass Herr Sonnenburg aus Berlin kommt, ist wirklich klasse“, sagt Jörg Burke, „aber das Hauptaugenmerk soll auf den Kindern aus den Flüchtlingsgebieten liegen.“ Sie sollen Spaß haben und sich aufgenommen fühlen. Burke: „Fußball verbindet. Was gibt es Schöneres, als in dankbar strahlende Kinderaugen zu blicken?“ Diese Einstellung werden er und seine Schledehausener Trainerkollegen auch ihren beiden Mannschaften vermitteln. Verbissener Ehrgeiz ist nicht angesagt, auch wenn die Gastgeber nach ihrem Überraschungssieg im Vorjahr einen Titel zu verteidigen haben. „Die Euphorie ist riesig, aber um den Sieg allein geht es gar nicht. Im Turnier gegen Top-Mannschaften dabei zu sein, das ist doch das A und O. Wer kann schon von sich behaupten, einmal ein Tor gegen Schalke erzielt zu haben?“