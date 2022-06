FOTO: Archiv up-down up-down Default Bild Sport Fußball: Generelle Spielabsage in Norddeutschland 21.02.2002, 23:00 Uhr

"Gigantische" Wassermassen statt "Gigantentreffen" in der Oberliga. Deswegen fiel gestern Abend das im Emslandstadion geplante Duell zwischen dem SV Meppen und SV Wilhelmshaven buchstäblich ins Wasser. Und auch der Niedersächsische und der Norddeutsche Fußballverband reagierten frühzeitig und eindeutig. Sie verfügten eine generelle Spielabsage in Norddeutschland. Das heißt: Fußballruhe am Wochenende im Männer-, Frauen- und Jugendfußball von den Regionalligen bis zu den Kreisklassen - mit Ausnahme der Männer-Regionalliga Nord.