Eine Woche nach Wiesbaden war Werth – neben ihrem Sieg im Grand Prix Special mit „Satchmo“ – mit dem zehnjährigen „Whisper“ auch in der Nachwuchsprüfung St. Georges in Lingen gestartet und Zweite geworden. Einen Dopingtest gab es dort nicht. „Wir haben uns bei den Proben, die wir zusätzlich angesetzt haben, auf die hochdotierten Preise konzentriert“, erklärt Mitveranstalter Dr. Kaspar Funke von Escon-Marketing. „Die FEI (Anm. d. Red.: der internationale Reitverband) hat dort niemanden eingeteilt.“

Konsequenzen für das Dressurfestival 2010 fürchtet Funke derzeit nicht: Der TV-Sender DSF sei zufrieden gewesen mit den Einschaltquoten, ein Rückzug von Sponsoren bislang nicht erkennbar. Allerdings solle der „konsquente Weg“, der mit der Ansetzung von zusätzlichen (und von den Veranstaltern finanzierten) Dopingproben eingeschlagen wurde, weiterverfolgt werden. Dabei werde genau auf die weiteren Entwicklung beim Thema Reitsport und Doping geachtet: „Da, wo wir das Gefühl haben, dass jemand nicht konstruktiv bei der Überprüfung durch die Reiterliche Vereinigung mitarbeitet, werden wir auf eine Einladung dieser Reiter nach Lingen verzichten.“ Der Turnierveranstalter fordert zudem ein Umdenken in der Dressurszene: Es müsse nicht darum gehen, dass erlaubt ist, was nicht nachgewiesen wird. Vielmehr müsse offengelegt werden, was gegeben wurde und warum. Danach müsste die Entscheidung über den Start der Pferde beim Turnier-Tierarzt liegen. „Ein Spitzenreiter ist der, der mit ehrlicher Arbeit gute Leistungen zeigt“, sagt Funke.