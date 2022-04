Für Tino Berbig, Torwart des VfL in der Regionalliga, wird dabei ein kleiner Traum wahr. Denn der Keeper hütet zum ersten Mal in seiner Laufbahn das Tor eines Bundesligisten. Dann nämlich, wenn sich seine Kollegen Markus Feldhoff, Thomas Reichenberger & Co. im Handball probieren, wird er bei den Nordhornern zwischen den Pfosten stehen. Das VfL-Tor indes füllt der schwedische Nationaltorwart Peter Gentzel aus, um seine Teamgefährten - wie so häufig im Training praktiziert - zur Verzweiflung zu bringen.

Ein Transfer, den HSG-Trainer Ola Lindgren nicht gut verschmerzen kann. '"'Schließlich ist Peter einer meiner besten Fußballer'"', sagte der Coach schmunzelnd. Er muss überdies auf den bei der Nationalmannschaft weilenden gebürtigen Osnabrücker und bekennenden VfL-Fan Holger Glandorf verzichten. Und auch Ljubomir Vranjes wird als Experte fehlen - der HSG-Spielmacher, der durchaus als 17-Jähriger eine Karriere als Profifußballer hätte beginnen können, fehlt wegen eines doppelten Mittelhandbruchs und muss sich damit begnügen, den Anwurf ausführen zu dürfen.

Gestartet wird um 19 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr, anschließend Showprogramm, attraktive Tombola) demnach mit einem Handball-Vergleich über 15 Minuten, anschließend wird eine Viertelstunde gekickt, ehe es nach einer Pause noch einmal von vorn losgeht. Übrigens: Alle Trikots mit Original-Namenszügen und Autogrammen werden über die Homepage von Beresa für '"'Herzenswünsche e. V.'"' versteigert.